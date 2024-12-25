刷存「債」感？PIMCO：政策轉向與降息循環造就避險需求 債券投資成焦點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-25 12:41

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PIMCO 首席經濟學家衛艾婷、核心策略投資長 Mohit Mittal 及全球經濟顧問 Richard Clarida，發表對全球經濟展望，看好美股在 2025 年可望持續活躍，而地緣政治、主要經濟體領導層更替等因素都加劇市場波動性，這些都造成避險工具的需求增加，鼓勵投資人從現金轉向債券，債券因其穩定性、較低風險及利率環境中可能的價格升值潛力，更成市場焦點。

PIMCO 指出，隨著疫情對經濟的影響逐漸消退，美國經濟展現了強勁的韌性，實質 GDP 成長表現優於大多數 OECD 國家，股市持續保持活躍。美國聯準會進入降息周期，為債券投資創造了有利條件，市場正在恢復至更正常的模式，例如彭博美國綜合指數的收益率在一年多以來首次超過聯邦基金利率。

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同時，地緣政治的不確定性及主要經濟體領導層的更替，可能進一步加劇市場波動性。PIMCO 核心策略投資長 Mohit Mittal 表示，這種環境促使投資人對避險工具的需求增加，債券因其穩定性、較低風險及利率環境中可能的價格升值潛力，成為市場焦點。此外，債券在分散投資組合風險和提供穩定收益方面的作用，進一步增強了其吸引力。

儘管美國經濟展現了強勁的增長，貿易赤字、財政政策以及收入分配的不均仍是長期挑戰。PIMCO 首席經濟學家衛艾婷分析，美國新政府團隊可能針對這些問題採取大膽的政策轉向，包括解決貿易逆差、進行財政調整，以及重新平衡勞方與資方之間的收入分配。雖然這些措施是希望推動更平衡的長期經濟成長，但短期內可能引發經濟陣痛，包括經濟衰退及股市表現疲軟；她進一步指出，政策影響的程度取決於政府對金融市場波動的容忍度。

針對當前的政經背景，Mohit Mittal 建議，投資人從現金轉向債券，以避免因現金收益率下降而迫使重新部署資金的再投資風險，並建議優先選擇高品質、流動性佳的債券，這類資產在提供穩定性的同時，亦具有長期的回報潛力。