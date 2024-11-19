〈陸股盤後〉國家發改委稱經濟有望延續回升態勢 三大指數同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-19 16:30

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中國 A 股市場三大指數周二（19 日）收盤同步走高 ，滬指 3,300 點失而復得，國家發改委表示，11 月、12 月經濟運行有望延續回升態勢。

滬指周二收盤漲 0.67% 報 3,346.01 點，深證成指漲 1.9% 報 10,743.84 點，創業板指大漲 3% 報 2,256.61 點，滬深北三市成交額合計人民幣（下同）1.5969 兆元。

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國家發展改革委周二召開記者會，國家發展改革委政研室副主任李超表示，隨著存量政策持續顯效，增量政策有效落實，政策組合拳效應不斷釋放，11 月、12 月經濟運行有望延續 10 月份以來的回升態勢。

李超說，目前國家發展改革委正與各方面共同發力，努力實現全年經濟成長目標。

此外，華為 Mate 70 系列又一次未發布先預售。Mate70 系列目前共有 3 個版本，包括標準版、Pro 版和 Pro + 版，將會在 11 月 26 日正式發售。

據《科創板日報》周一報導，多家線下門市已經開啟意向登記的方式，進行現貨預訂，預訂用戶仍需要在預約門市限時內現場取貨，並且只能選一家門市預訂。

此外，有北京的經銷商開啟了定向邀約預訂。該經銷商說，全規格接受預訂，但消費者需要付 1,000 元預訂金。

上述人士透露，Mate70 起售價預估和 Mate60 系列差不多。「如果不預訂的話，可能會和 Mate60 一樣，需要加價或者排隊很長一段時間。」

有西安的消費者表示，11 月 12 日就有銷售人元聯繫他，並表示 Mate70 系列先鋒計畫已經開啟了。這名消費者預付了 8,000 元訂金，預訂了 Mate70 Pro 512GB 版本。「正式售價他們沒有透露，但銷售心裡肯定有數，正式售價應該相差不多。」

在一家華為智慧生活館中，銷售人員說，此次與 Mate70 系列手機一起發售的還有新一代折疊螢幕手機 Mate X6。該銷售人員稱，11 月 6 日就開始定向邀約會員等級 V3 以上的消費者預訂，目前 Mate70 系列和 Mate X6 展示機已經到店了。

「我們是官方直營店，因此沒有溢價，但是現貨數量有限。後期還會發布 Mate70 RS 非凡大師款，這個貨的數量更少。」