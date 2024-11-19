巴西G20領袖峰會登場！中英兩國領袖時隔六年多首會 英媒：兩國關係已開始回暖

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-19 09:02

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為期兩天的二十國集團 (G20) 領袖峰會周一 (18 日) 在巴西里約熱內盧舉行，英國首相施凱爾與中國國家主席習近平舉行兩國領袖之間六年多來首次面對面會談。自施凱爾的工黨政府執政以來，一再表示要加強與中國的關係，尤其是經貿關係。

英國《電訊報》報導，施凱爾在會晤習近平時表示，英國在兩國關係上將是一個「可預測、連貫、而且承諾法治的主權國家」，密切的英中關係對兩國都重要，希望這一關係能夠連貫、持久、富有尊重。

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中國官媒《新華社》則引述習近平的話報導，中英兩國歷史文化、價值理念、社會制度雖有差異，但共同利益廣泛。習近平也對施凱爾說：「雙方應理性客觀看待對方的發展，加強戰略溝通，增進政治互信，確保中英關係走得穩、走得實、走得更遠。」

施凱爾表示，英中之間擁有廣泛共同利益，對解決全球性挑戰、維護世界和平和發展負有重要責任。英中持久強有力關系對兩國和世界都非常重要。英方希望秉持相互尊重和平等坦誠的精神，同中方加強對話，增進相互了解，在經貿、科技、財政金融、衛生醫療、教育、應對氣候變化等廣泛領域開展交流合作。英中都堅持多邊主義，英方願同中方加強多邊溝通協調，推動政治解決地區熱點問題。

自 2018 年 2 月習近平與來訪的英相梅伊 (Theresa May) 舉行雙邊會晤以來，中英兩國領導人便沒有再舉行會晤，且兩國關係也因為人權、香港、貿易、間諜等問題上的嚴重分歧日益惡化並跌入谷底。

《泰晤士報》報導指出，在前往里約熱內盧參加 G20 路上，施凱爾回答記者問題時曾稱「想要與中國建立務實的關係」，並希望與中國建立「牢固」的關係，希望「兩國關係保持一致、持久、相互尊重」，這一發言代表兩國關係已經開始緩和。

自今年 7 月英國工黨上台執政以來，對中關係就開始出現積極發展，兩國領導人 8 月通話時也就增進接觸、深化合作達成重要共識。與此同時，過去幾個月已不止一位英國政府內部重要人物在公開場合提及要與中國進行更多接觸。

英國貿易大臣雷諾茲 (Jonathan Reynolds)10 月 14 日在一場國際投資峰會上曾抨擊前任保守黨政府，在促進與中國關係方面做得太少，並稱「英國需要與中國進行更多接觸，與 G7 其他國家相比，就過去幾年與北京的接觸程度而言，英國是個絕對的局外人」。