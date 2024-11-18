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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估上修至18.98元，預估目標價為1060元

鉅亨網新聞中心 2024-11-18 08:11


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對富世達(6805-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.71元上修至18.98元，其中最高估值20.1元，最低估值17元，預估目標價為1060元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值20.1(20.1)41.4554.71
最低值17(17)24.3141.4
平均值18.62(18.42)34.9548.06
中位數18.98(18.71)35.448.06

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值9,707,61020,120,98025,131,890
最低值7,905,0009,211,00014,945,000
平均值8,392,12014,174,66020,038,450
中位數8,183,00014,421,00020,038,450

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.189.339.296.25
營業收入
(單位：新台幣千元)		5,643,8935,013,8795,020,3262,223,219

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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