鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估上修至18.98元，預估目標價為1060元
鉅亨網新聞中心 2024-11-18 08:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對富世達(6805-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.71元上修至18.98元，其中最高估值20.1元，最低估值17元，預估目標價為1060元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|20.1(20.1)
|41.45
|54.71
|最低值
|17(17)
|24.31
|41.4
|平均值
|18.62(18.42)
|34.95
|48.06
|中位數
|18.98(18.71)
|35.4
|48.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9,707,610
|20,120,980
|25,131,890
|最低值
|7,905,000
|9,211,000
|14,945,000
|平均值
|8,392,120
|14,174,660
|20,038,450
|中位數
|8,183,000
|14,421,000
|20,038,450
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.18
|9.33
|9.29
|6.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,643,893
|5,013,879
|5,020,326
|2,223,219
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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