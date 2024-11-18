拜習最後一會！北京在想什麼？專家這麼說

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-18 09:00

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美國總統拜登上周六（16 日）在亞太經濟合作組織峰會 (APEC) 場邊與中國國家主席習近平會面，這是雙方以元首身分最後一次交手，兩人都將美中關係描述為全世界最重要的關係，如果兩國不謹慎管理，全球可能很快就會陷入衝突。

在最後一次會面中，習近平告訴拜登，在準總統川普準備重掌白宮之際，中國「已準備好與新政府合作」。

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習近平沒直接提及川普的名字，但他似乎表達了擔憂，也就是川普在競選過程中的保護主義言論，可能會讓美中關係陷入另一個低谷。

《南華早報》指出，亞洲協會（Asia Society）政策研究所中國分析中心資深研究員 Philippe Le Corre 表示，拜登與習近平上周六在秘魯 APEC 會議場邊見面，可能有助於緩解投資人對美中關係緊張的擔憂。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）東亞研究室資深研究員孫韻（Yun Sun）認為，北京希望藉此向下一任美國總統傳達一個訊息：中國期待與下一屆政府保持穩定的關係。

中國外交學院副院長高飛則說：「從中國的角度來講，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，此次會晤表明我們沒有放棄這種努力。同時，也向下屆美國政府傳遞一個信號，無論美國政府如何改變，中國推動同美國相互尊重、和平共處、合作共贏的大原則大方向不會變。」

另據《CNN》報導，一名美國政府高階官員說：「俄羅斯、台海、南海和網路是下一屆政府需要仔細考慮的領域，美中兩國在這些領域出現明顯政策分歧，我不認為這種分歧會消失。」