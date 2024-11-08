台壽擬參與設立「星耀控股」投入24億元持股比例30%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-08 00:47

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中信金 (2891-TW) 子公司台灣人壽今 (7) 日董事會通過，透過股份轉換形式，將持有之星耀能源股份抵充出資，參與設立星耀控股 (暫名)，未來星耀能源將成為星耀控股 100% 持股之子公司。目前台灣人壽對星耀能源承諾投資金額共新台幣 24 億元，持股比例為 30%，股份轉換後對星耀控股持股比例不變。本案將於報請主管機關核准後，始辦理新公司設立。

台灣人壽於 2017 年合資設立星耀能源，專注於投資並開發國內太陽能光電案場，包括屋頂型、小型地面與大型地面項目，截至 2024 年 10 月太陽能已併網裝置量達 359MW，可供應超過十萬戶家庭全年用電。

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星耀能源電廠營運狀況良好，隨著大型案場陸續完成併網，近年營運效益不僅持續上升，更提供再生能源予有綠電需求的企業，助攻國內產業達成淨零碳排目標，推動上下游供應鏈綠色轉型。

為支持星耀能源進一步發展，推進台灣能源轉型目標，台灣人壽擬以股份轉換方式，新設星耀控股進行資本架構重組，未來星耀控股將進一步公開發行，並規劃建立完整再生能源產業鏈，透過垂直整合再生能源及其輔助事業，達到水平擴張效益，成為淨零方案完全供應商。

台灣人壽秉持中信金控永續金融承諾，助攻能源轉型，為地球永續保險，迄今綠色投融資承諾金額超過新台幣 600 億元，參與星耀控股設立，即是落實政府壽險資金投入公建政策、進而推動產業持續發展。