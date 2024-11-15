盤中速報 - 費城半導體大跌1.81%，報4914.08點
鉅亨網新聞中心 2024-11-15 22:45
截至台北時間15日10:30，費城半導體下跌90.52點（或1.81%），暫報4914.08點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.18%
- 近 1 月：-7.87%
- 近 3 月：+1.44%
- 近 6 月：+2.05%
- 今年以來：+19.86%
焦點個股
費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領跌。科林研發(LRCX-US)下跌4.27%；芯源系統(MPWR-US)下跌4.1%；泰瑞達(TER-US)下跌2.77%；連貫(COHR-US)下跌2.63%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.63%。
部分成分股表現相對穩健，應用材料(AMAT-US)上漲1.76%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.11%；安謀控股公司(ARM-US)上漲0.93%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.7%；英特爾(INTC-US)上漲0.44%。
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