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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.81%，報4914.08點

鉅亨網新聞中心 2024-11-15 22:45


截至台北時間15日10:30，費城半導體下跌90.52點（或1.81%），暫報4914.08點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.18%
  • 近 1 月：-7.87%
  • 近 3 月：+1.44%
  • 近 6 月：+2.05%
  • 今年以來：+19.86%

焦點個股


費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領跌。科林研發(LRCX-US)下跌4.27%；芯源系統(MPWR-US)下跌4.1%；泰瑞達(TER-US)下跌2.77%；連貫(COHR-US)下跌2.63%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.63%。

部分成分股表現相對穩健，應用材料(AMAT-US)上漲1.76%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.11%；安謀控股公司(ARM-US)上漲0.93%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.7%；英特爾(INTC-US)上漲0.44%。

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費城半導體4871.306-2.66%
科林研發71.48-4.43%
芯源系統576.5-0.05%
泰瑞達103.47-2.86%
連貫94.83-5.18%
Onto Innovation Inc.159.465-3.21%
應用材料169.7775-8.72%
凌雲邏輯100.4-1.08%
安謀控股公司128.95-5.43%
邁威爾科技89.215-1.64%
英特爾24.3214-2.83%

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