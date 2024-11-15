救市政策奏效！中國國家統計局：10月主要指標明顯回升 國民經濟運行穩中有進

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-15 13:56

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中國國家統計局今 (15) 日發佈上月國民經濟運行成績單，在一系列存量政策和增量政策協同發力、持續顯效下，7 項主要經濟指標中消費、服務業、進出口明顯回升，工業和投資穩定增長，就業和物價總體穩定。國民經濟運行穩中有進、穩中有升。

中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人付凌暉表示，自 9 月 26 日中央政治局會議召開之後，相關部門加力推出一攬子增量政策，經濟運行回升勢頭增強，主要指標回升明顯，市場信心改善，10 月主要指標表現呈「三個回升、兩個穩定、一個提振」。

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工業生產方面，全中國規模以上工業增加值 10 月年增率 5.3%，比 9 月回落 0.1 個百分點，月增率 0.41%。分三大類別來看，採礦業增加值年增 4.6%，製造業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業成長 5.4%，裝備製造業增加值年增 6.6%，高科技製造業年增 9.4%，分別快於全體規模以上工業增加值 1.3 和 4.1 個百分點。

今年前 10 月，全中國規模以上工業增加值年增 5.8%，與前 9 月持平，上月製造業採購經理人指數 (PMI) 為 50.1%，比 9 月上升 0.3 個百分點，企業生產經營活動預期指數為 54%，上升 2.0 個百分點。 1-9 月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額 52282 億元，同比下降 3.5%。

依產品來看，新能源汽車、工業機器人、積體電路產品產量分別年增 48.6%、33.4% 與 11.8%。分經濟類型看，國有控股企業增加值年增 3.8%，股份制企業成長 5.9%，外商及港澳台投資企業增長 2.9%，私營企業成長 4.8%。

服務業方面，全國服務業生產指數上月年增 6.3%，比 9 月加快 1.2 個百分點。今年前 10 月全國服務業生產指數年增 5.0%，上月服務業商務活動指數為 50.1%，比 9 月上升 0.2 個百分點，服務業商務活動預期指數為 56.2%，上升 1.6 個百分點。

在零售消費上，上月中國社會消費品零售總額 4 兆 5396 億人民幣，年增 4.8%，比月加快 1.6 個百分點，其中除汽車以外的消費品零售額年增 4.9% 至 4 兆 944 億元，今年前 10 月社會消費品零售總額 39 兆 8960 億元，年增率 3.5%，除汽車以外的消費品零售額 35 兆 9039 億元，年增率 3.9%。

從投資來看，中國前 10 月固定資產投資年增 3.4% 至 42 兆 3222 億人民幣，連三月保持在 3.4% 的成長水準，顯示投資成長穩定性增強，其中製造業投資成長 9.3%，比今年前 9 月加快 0.1 個百分點。

另一方面，就業和物價穩定。從就業來看，10 月份全國城鎮調查失業率 5%，比 9 月回落 0.1 個百分點。從居民消費價格來看，受到部分食品和能源價格下行影響，上月居民消費價格年增 0.3%，漲幅比 9 月略有回落。扣除食品和能源之外的核心 CPI 年增 0.2%，漲幅比 9 月擴大 0.1 個百分點，呈現出積極變化。