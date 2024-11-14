盤中速報 - 費城半導體大漲1.13%，報5062.8點
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 22:45
截至台北時間14日10:30，費城半導體上漲56.51點（或1.13%），暫報5062.80點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.01%
- 近 1 月：-6.18%
- 近 3 月：+1.29%
- 近 6 月：+3.8%
- 今年以來：+19.9%
焦點個股
費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領漲。艾司摩爾(ASML-US)上漲4.79%；科磊(KLAC-US)上漲2.24%；應用材料(AMAT-US)上漲2.12%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.8%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.49%。
部分成分股表現相對疲軟，芯源系統(MPWR-US)下跌6.62%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌5.73%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌4.43%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌4.15%；美光科技(MU-US)下跌4.02%。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 艾司摩爾(ASML-US)大漲5%，報707.1美元
- 盤中速報 - 華特迪士尼(DIS-US)大漲7.79%，報110.72美元
- 盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大跌11.85%，報17.92美元
- 盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.01%，報166美元
上一篇
下一篇