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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.13%，報5062.8點

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 22:45


截至台北時間14日10:30，費城半導體上漲56.51點（或1.13%），暫報5062.80點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.01%
  • 近 1 月：-6.18%
  • 近 3 月：+1.29%
  • 近 6 月：+3.8%
  • 今年以來：+19.9%

焦點個股


費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領漲。艾司摩爾(ASML-US)上漲4.79%；科磊(KLAC-US)上漲2.24%；應用材料(AMAT-US)上漲2.12%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.8%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.49%。

部分成分股表現相對疲軟，芯源系統(MPWR-US)下跌6.62%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌5.73%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌4.43%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌4.15%；美光科技(MU-US)下跌4.02%。

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費城半導體5051.5730.90%
艾司摩爾704.58014.63%
科磊648.3750.59%
應用材料186.642.11%
邁威爾科技91.071.11%
安謀控股公司137.20981.57%
芯源系統583.818-2.93%
Onto Innovation Inc.165.10.22%
思佳訊半導體82.76-0.50%
萊迪思半導體50.55-0.14%
美光科技101.51.58%

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