網易遊戲網傳反腐名單「全滅」 仍有諸多員工被調查

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-14 09:07

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據《第一財經》周三（13 日）報導，中國網易遊戲市場副總裁吳鑫鑫在網易內部系統顯示已離職，再往前幾日，網易遊戲營銷總經理張海星也顯示離職。

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這起事件發酵於 11 月 7 日，有關網易遊戲內部嚴查貪腐的消息在網上傳開，當時傳出網易遊戲市場部總經理向某等人被帶走調查，涉案合約金額大概在人民幣 20 億元的規模。

隨後在 7 日晚間，網傳截圖中負責光遇和荒野遊戲的張海星現身某評論區，針對上述消息闢謠，稱「自己好好的」。同日吳鑫鑫也發布了朋友圈闢謠。

但反轉來得很快，隔日張海星本人就在朋友圈發文表示：「打臉來得那麼快，大家不要像我一樣，無論什麼時候犯的錯，遲早有一天是要還的。」

針對反腐調查的傳聞，11 月 8 日凌晨，網易相關公關人員在微信朋友圈回應表示，網易從未停止反腐，並提到因案件仍在偵辦中，不便揭露具體訊息，會在適當時候通報。