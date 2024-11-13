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鉅亨速報 - Factset 最新調查：思佳訊半導體(SWKS-US)EPS預估下修至5.86元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 16:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對思佳訊半導體(SWKS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.26元下修至5.86元，其中最高估值6.62元，最低估值5.05元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.62(6.93)8.657.76
最低值5.05(5.87)5.646.6
平均值5.76(6.35)6.787.22
中位數5.86(6.26)6.687.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值43.99億50.00億48.07億
最低值38.73億41.47億43.84億
平均值40.79億44.33億45.72億
中位數40.96億43.82億45.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.808.977.816.13
營業收入33.56億51.09億54.86億47.72億

詳細資訊請看美股內頁：
思佳訊半導體(SWKS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSWKS

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