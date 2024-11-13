鉅亨速報 - Factset 最新調查：思佳訊半導體(SWKS-US)EPS預估下修至5.86元，預估目標價為105.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 16:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對思佳訊半導體(SWKS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.26元下修至5.86元，其中最高估值6.62元，最低估值5.05元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.62(6.93)
|8.65
|7.76
|最低值
|5.05(5.87)
|5.64
|6.6
|平均值
|5.76(6.35)
|6.78
|7.22
|中位數
|5.86(6.26)
|6.68
|7.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.99億
|50.00億
|48.07億
|最低值
|38.73億
|41.47億
|43.84億
|平均值
|40.79億
|44.33億
|45.72億
|中位數
|40.96億
|43.82億
|45.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.80
|8.97
|7.81
|6.13
|營業收入
|33.56億
|51.09億
|54.86億
|47.72億
詳細資訊請看美股內頁：
思佳訊半導體(SWKS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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