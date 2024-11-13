search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷普理根(RGEN-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為190.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 16:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對雷普理根(RGEN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.5元，其中最高估值1.55元，最低估值1.44元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.55(1.47)2.162.522.8
最低值1.44(1.43)1.562.22.8
平均值1.49(1.45)1.822.352.8
中位數1.5(1.45)1.792.392.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.39億7.25億8.41億9.09億
最低值6.27億6.76億7.70億8.85億
平均值6.33億7.03億8.02億8.97億
中位數6.34億7.00億7.98億8.97億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.441.112.243.240.74
營業收入2.70億3.66億6.71億8.02億6.39億

詳細資訊請看美股內頁：
雷普理根(RGEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRGEN

相關行情

台股首頁我要存股
雷普理根148.596.51%

延伸閱讀


Empty