鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷普理根(RGEN-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為190.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 16:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對雷普理根(RGEN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.5元，其中最高估值1.55元，最低估值1.44元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.55(1.47)
|2.16
|2.52
|2.8
|最低值
|1.44(1.43)
|1.56
|2.2
|2.8
|平均值
|1.49(1.45)
|1.82
|2.35
|2.8
|中位數
|1.5(1.45)
|1.79
|2.39
|2.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.39億
|7.25億
|8.41億
|9.09億
|最低值
|6.27億
|6.76億
|7.70億
|8.85億
|平均值
|6.33億
|7.03億
|8.02億
|8.97億
|中位數
|6.34億
|7.00億
|7.98億
|8.97億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.44
|1.11
|2.24
|3.24
|0.74
|營業收入
|2.70億
|3.66億
|6.71億
|8.02億
|6.39億
詳細資訊請看美股內頁：
雷普理根(RGEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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