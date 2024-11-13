強勢橫盤整理！摩根資產喊「增持」陸股：明年美元計算回報率達7.8%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-13 10:17

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中國上證指數 (SSEC) 今 (13) 日開低後小漲逾 0.3%，摩根資產管理 (下稱摩根資管) 周二 (12 日) 發佈《2025 年長期資本市場假設》報告指出，即便 9 月中國股市已大幅反彈，但仍具備估值吸引的週期性投資機會，對中國股市看法為「增持」。

摩根資管全球多資產策略師盛楠表示，該公司已適度增持中國股票，預計明年以美元計算的回報率為 7.8%。

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摩根資管亞太首席市場策略師許長泰指出，他對中國的宏觀經濟並不悲觀，因中國後續或將繼續推出擴張性政策和積極財政措施解決包括房市存量過剩、外部不確定性風險等問題。企業獲利率也將提高，但基於獲利成長及利潤回報的可持續性存在不確定性，主動管理是實現超額回報的關鍵所在。

盛楠表示，摩根資管發佈的報告結果強調，主動管理及另類資產有望幫助實現更佳報酬率和分散投資。在亞太區內，摩根資管留意到公開市場和私募市場均提供獨有的投資機會，尤其是日本股票，表現是全球股票市場中表現最好之一，獲利率和股本報酬率接近歷史高點。隨著公司治理改革持續和股東回報不斷提升，日本股票強勁走勢將持續，並繼續看好其前景。

另外，摩根資管近日也發佈今年第四季環球市場縱覽指出，當前 A 股已從情緒修復反彈進入基本面驅動行情階段，未來企業獲利恢復恐是行情持續的核心變數。

近來，伴隨著一系列穩增長、擴內需的財政政策、貨幣政策、金融政策密集推出，眾多外資機構紛紛看好中國資產，並透過各種方式加大對中國資產的配置。

美國銀行最新發表的全球基金經理月度調查顯示，「看好中國」在上月調查中躋身最熱門交易排行榜前 3，比例高達 14%。此外，預計中國經濟未來 12 個月走強的全球基金經理凈比例達到 48%。

另據易方達香港發佈的全球 ETF 資金流向報告，包含中國境內在內全球基金上月共流入中國股市 241 億美元。具體來看，今年 10 月境外上市的中國 ETF 凈流入資金為人民幣 1115 億元，其中股票型 ETF 凈流入 1090 億元，流入規模明顯大於前 9 個月。

流入規模較多的 ETF 主要追蹤寬基指數，含富時中國 50、滬深 300、MSCI 中國等指數。在全球範圍內，境外投資中國 ETF 截至上月底共達 334 檔，總規模達人民幣 8180 億元，較 9 月、8 月分別上漲 9%、37%。

此外，在大量資金借道 ETF 流入中國股市的同時，全球主動權益基金也提高中國股票配置。根據易方達香港數據，截至今年 9 月，全球主動基金對中國的配置相較基準低配了 2.64 個百分點。儘管相較基準仍為低配狀態，但低配程度已較 8 月的 3.63 個百分點有所降低。此外，中國股票在全球主動基金中部位約 6.3%，較 8 月的 5% 出現小幅反彈。

平安證券認為，外資對中國資產關注度正在提升。在外圍環境逐步寬鬆、國內支援性政策進一步加碼的背景下，中國資產的吸引力持續增強。

中信證券也出具研究報告指出，中國經濟和風險偏好經歷了兩年左右的持續下行階段，明年國內資產將對國內政策發力和經濟溫和復甦環境下的風險偏好回升更為敏感，中國資產有望走出獨立行情，股債雙牛行情有望再度上演。

浙商證券判斷 9 月 24 日至 10 月 8 日的上漲只是本輪大行情中的「第一波」，大盤在連續大漲後短期內一定有調整壓力，但從當前的政策、情緒、資金、走勢來看，仍應在中線維度堅定保有多頭思維。