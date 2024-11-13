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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報5105.02點

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 00:16


截至台北時間13日12:01，費城半導體下跌51.37點（或1%），暫報5105.02點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.67%
  • 近 1 月：-3.36%
  • 近 3 月：+9.49%
  • 近 6 月：+7.25%
  • 今年以來：+23.49%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌5.16%；英特爾(INTC-US)下跌4.17%；超捷國際(MCHP-US)下跌3.29%；格羅方德(GFS-US)下跌2.86%；台積電(TSM-US)下跌2.08%。

部分成分股表現相對穩健，輝達(NVDA-US)上漲2.29%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.25%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.07%；安森美半導體(ON-US)上漲0.04%。

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費城半導體5098.159-1.13%
美光科技103.125-5.09%
英特爾24.235-3.25%
超捷國際67.35-3.62%
格羅方德41.76-2.20%
台積電190.895-1.63%
輝達149.16622.69%
邁威爾科技92.560.34%
艾司摩爾667.3706-0.59%
安森美半導體69.62-0.49%

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