盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報5105.02點
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 00:16
截至台北時間13日12:01，費城半導體下跌51.37點（或1%），暫報5105.02點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.67%
- 近 1 月：-3.36%
- 近 3 月：+9.49%
- 近 6 月：+7.25%
- 今年以來：+23.49%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌5.16%；英特爾(INTC-US)下跌4.17%；超捷國際(MCHP-US)下跌3.29%；格羅方德(GFS-US)下跌2.86%；台積電(TSM-US)下跌2.08%。
部分成分股表現相對穩健，輝達(NVDA-US)上漲2.29%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.25%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.07%；安森美半導體(ON-US)上漲0.04%。
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