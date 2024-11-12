search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)EPS預估下修至-0.44元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 16:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.43元下修至-0.44元，其中最高估值-0.26元，最低估值-0.58元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.26(-0.26)0.40.660.08
最低值-0.58(-0.58)-0.36-0.090.08
平均值-0.43(-0.43)0.10.290.08
中位數-0.44(-0.43)0.130.30.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.88億12.40億14.47億16.11億
最低值9.25億10.61億12.50億16.11億
平均值9.68億11.68億13.96億16.11億
中位數9.86億11.98億14.38億16.11億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.29-0.38-1.30-2.01-1.20
營業收入3.06億3.68億4.58億5.91億7.29億

詳細資訊請看美股內頁：
Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZETA

相關行情

台股首頁我要存股
Zeta Global Holdings Corp - Class A36.743.26%

延伸閱讀


Empty