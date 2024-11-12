鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至6.46元，預估目標價為146元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 14:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.57元下修至6.46元，其中最高估值7.56元，最低估值6.02元，預估目標價為146元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.56(7.56)
|9.18
|11.44
|最低值
|6.02(6.02)
|7.64
|9.22
|平均值
|6.51(6.53)
|8.46
|10.1
|中位數
|6.46(6.57)
|8.43
|9.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,046,008,000
|1,356,758,570
|1,585,378,000
|最低值
|994,160,000
|1,025,297,000
|1,309,967,850
|平均值
|1,028,499,400
|1,228,939,290
|1,430,966,280
|中位數
|1,033,029,860
|1,226,340,000
|1,456,080,280
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.08
|4.01
|3.76
|3.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
|845,011,844
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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