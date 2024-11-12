鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至-0.17元，預估目標價為15.75元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 14:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對群創(3481-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.14元下修至-0.17元，其中最高估值1.4元，最低估值-0.62元，預估目標價為15.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.4(1.4)
|0.3
|0.3
|最低值
|-0.62(-0.62)
|-0.35
|0.27
|平均值
|0.24(0.2)
|0.09
|0.29
|中位數
|-0.17(-0.14)
|0.16
|0.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|251,674,510
|260,202,550
|229,894,590
|最低值
|211,835,000
|201,952,000
|223,202,760
|平均值
|220,159,660
|228,671,820
|226,548,680
|中位數
|215,252,000
|223,187,690
|226,548,680
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.01
|-2.76
|5.53
|0.17
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|211,740,557
|223,715,758
|350,076,690
|269,911,051
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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