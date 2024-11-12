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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至6.57元，預估目標價為146元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.63元下修至6.57元，其中最高估值7.56元，最低估值6.02元，預估目標價為146元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.56(7.56)9.0611.17
最低值6.02(6.02)7.649.22
平均值6.53(6.64)8.4510.04
中位數6.57(6.63)8.439.92

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,046,008,0001,356,758,5701,585,378,000
最低值994,160,0001,025,297,0001,309,967,850
平均值1,026,316,5001,221,886,4101,416,075,660
中位數1,030,819,0001,212,011,0001,418,956,030

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.084.013.763.1
營業收入
(單位：新台幣千元)		867,057,007984,619,156862,082,848845,011,844

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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