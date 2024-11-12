烏克蘭壓力倍增 俄羅斯集結5萬大軍 試圖奪回庫斯克失地

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-12 08:00

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烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基周一（11 日）表示，俄羅斯已經集結了數萬軍隊，試圖奪回庫斯克地區被烏軍佔領的土地。

據《CNN》報導，烏克蘭總統澤論斯基周一也說，莫斯科在庫斯克集結近 5 萬兵力。

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今年 8 月初，烏克蘭對俄羅斯南部邊境發起了大規模攻擊，數千名士兵在無人機和重型武器的支援下，攻入俄羅斯邊境州庫斯克，這是二戰結束以來俄羅斯領土遭到的最大規模襲擊。

澤論斯基曾在 9 月說，烏軍在庫斯克佔領了超過 1,200 平方公里的土地。然而，隨著俄羅斯試圖在庫斯克奪回陣地，烏軍的進攻也陷入了停滯。

瑟爾斯基周一在社交平台 Telegram 上稱：「鑑於敵方集結的部隊數量，這一作戰區域的重要性不容低估。如果不是我方士兵堅守陣地，這些來自俄羅斯最精銳突擊部隊的數萬名敵人，就會衝進我方在前線其他地方的陣地。」

《紐約時報》周日報導稱，俄羅斯集結了 5 萬兵力，試圖奪回在庫斯克的失地。美國的評估報告顯示，俄羅斯無須從烏東前線調兵，就集結了規模達到 5 萬人的部隊，這將使烏克蘭在多條戰線面臨俄軍的壓力。

外界普遍認為，烏克蘭進攻庫斯克的主要目的之一，是為了迫使俄羅斯回撤部分主力部隊，從而緩解其在烏東前線的壓力。烏克蘭軍隊今年一直在烏東戰場處於劣勢，部分原因是火力與俄軍相距甚遠。

然而，烏克蘭未能達成戰術目標，由於調動兵力進攻庫斯克，導致烏東防線被削弱，俄軍得以將戰線持續向前推進。

自今年 10 月初以來，俄羅斯軍隊已經佔領了將近 500 平方公里的烏克蘭領土，寫下烏克蘭戰爭爆發初期以來的紀錄。

值得注意的是，英國武裝部隊國防參謀長拉達金（Tony Radakin）周日表示，剛剛過去的 10 月，是俄羅斯入侵烏克蘭將近三年以來傷亡最慘重的一個月。

據《BBC》報導，拉達金說，10 月俄軍平均每天在烏克蘭戰場的傷亡人數高達 1,500 人左右。