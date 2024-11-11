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鉅亨速報

營收速報 - 冠西電(2466)10月營收9,317萬元年增率高達104.79％

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 17:15


冠西電(2466-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣9,317萬元，年增率104.79%，月增率71.92%。

今年1-10月累計營收為9.84億元，累計年增率1.92%。

最新價為34.75元，近5日股價下跌-1.97%，相關光 電 業下跌-0.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6 張
  • 外資買賣超：+5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 9,317萬 105% 72%
24/9 5,420萬 9% -66%
24/8 1.58億 8% -32%
24/7 2.33億 -7% 77%
24/6 1.32億 -16% 4%
24/5 1.27億 91% 114%

冠西電(2466-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光電繼電器、光耦合器、磁簧繼電器、磁簧感應器、固態繼電器。、精密電容器等電子零組件製造買賣。發電、輸電、配電機械工程。前各項有關進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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