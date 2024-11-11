營收速報 - 志聖(2467)10月營收3.71億元年增率高達37.02％
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 16:30
今年1-10月累計營收為38.54億元，累計年增率34.23%。
最新價為228元，近5日股價上漲5.66%，相關零組件業上漲2.1%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1451 張
- 外資買賣超：+970 張
- 投信買賣超：+566 張
- 自營商買賣超：-85 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|3.71億
|37%
|11%
|24/9
|3.33億
|12%
|-7%
|24/8
|3.57億
|-2%
|-2%
|24/7
|3.63億
|49%
|-31%
|24/6
|5.26億
|122%
|32%
|24/5
|3.97億
|31%
|-7%
志聖(2467-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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