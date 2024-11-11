search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 志聖(2467)10月營收3.71億元年增率高達37.02％

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 16:30


志聖(2467-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣3.71億元，年增率37.02%，月增率11.48%。

今年1-10月累計營收為38.54億元，累計年增率34.23%。

最新價為228元，近5日股價上漲5.66%，相關零組件業上漲2.1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1451 張
  • 外資買賣超：+970 張
  • 投信買賣超：+566 張
  • 自營商買賣超：-85 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 3.71億 37% 11%
24/9 3.33億 12% -7%
24/8 3.57億 -2% -2%
24/7 3.63億 49% -31%
24/6 5.26億 122% 32%
24/5 3.97億 31% -7%

志聖(2467-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收志聖

相關行情

台股首頁我要存股
志聖2281.79%
美元/台幣32.2510.42%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
志聖

81.82%

勝率

#波段上揚股

偏強
志聖

81.82%

勝率

#極短線強勢

偏強
志聖

81.82%

勝率

延伸閱讀


Empty