不止中國！川普加稅捲土重來 高盛指台韓越也難逃 巴克萊更點名「它」更易受到威脅

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-11 17:22

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高盛最新表示，雖然川普勝選引發市場對於中國恐被徵收更高關稅擔憂，但中國可能不是唯一面臨這種困境的亞洲國家，南韓、台灣與越南也可能被盯上。

根據高盛首席亞太經濟學家 Andrew Tilton 最近出具的研究報告，雖然自川普執政以來，美國對中國的雙邊貿易逆差有所下降，但跟其他亞洲出口國的逆差卻大幅上升，這些逆差國恐面臨更嚴格的審查。

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美方數據顯示，美國對中貿易逆差從 2016 年的 3468.3 億美元縮小至去年的 2791.1 億美元。

Tilton 說：「由於川普和一些可能被任命的人都專注於減少雙邊赤字，因此存在著一種風險，也就是跟『打地鼠』遊戲方式一樣，雙邊赤字迅速增加最終恐促使美國對其他亞洲經濟體徵收關稅。」

他並指出，南韓、台灣，尤其是越南在與美國貿易中取得巨大順差，台韓對美巨大順差反映了在半導體供應鏈中的優勢地位，越南則因為對中國的貿易轉向而從中受益。

去年南韓對美貿易順差達到創紀錄的 444 億美元，規模居所有國家之冠，其中汽車出口幾乎佔對美出口總量的 30%，而台灣今年首季對美出口金額年增 57.9% 至 246 億美元，創下歷史新高，其中成長最多的出口品項來自資訊科技和影音產品。今年前三季越南對美貿易順差更高達 900 億美元。

高盛表示，印度和日本對美國也存在貿易順差，其中日本的順差保持相對穩定，印度則在近年略有成長。

Tilton 預估，展望未來，這些亞洲貿易夥伴恐嘗試降低對美貿易順差，並透過各種手段「轉移注意力」，例如可能將進口轉向美國。

無論關稅為何，高盛認為某些供應鏈仍將持續面臨從中國轉移到東南亞、印度或墨西哥的壓力。

川普在選前揚言上任後將對各國普遍加徵 10% 到 20% 進口關稅，並對中國輸美產品加徵 60% 到 100% 進口關稅。高盛預期明年上半年，美國對中國產品額外加徵的進口關稅平均稅率為 20%。

以 Brian Tan 為首的巴克萊銀行經濟學家上周五 (8 日) 也在一份報告中寫道，「貿易政策恐為川普在第二個總統任期內對亞洲新興市場影響最大的領域」，並稱川普擬加徵的關稅很可能會給該地區較開放的經濟體帶來更大痛苦，台灣比南韓或新加坡更易受到這種威脅。