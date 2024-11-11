search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 華電網(6163)10月營收4.07億元年增率高達104.81％

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 15:15


華電網(6163-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣4.07億元，年增率104.81%，月增率-33.3%。

今年1-10月累計營收為39.32億元，累計年增率4.86%。

最新價為26元，近5日股價上漲9.41%，相關通信網路類指數上漲4.07%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+540 張
  • 外資買賣超：+539 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 4.07億 105% -33%
24/9 6.10億 -8% 20%
24/8 5.10億 15% 106%
24/7 2.48億 -27% -13%
24/6 2.84億 10% -35%
24/5 4.34億 96% -19%

華電網(6163-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為資訊應用整合服務及電信整合系統服務。網際網路建設服務及媒體應用服務。寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收華電網

相關行情

台股首頁我要存股
華電網26-0.57%
美元/台幣32.2510.42%

延伸閱讀


Empty