營收速報 - 華電網(6163)10月營收4.07億元年增率高達104.81％
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 15:15
今年1-10月累計營收為39.32億元，累計年增率4.86%。
最新價為26元，近5日股價上漲9.41%，相關通信網路類指數上漲4.07%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+540 張
- 外資買賣超：+539 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|4.07億
|105%
|-33%
|24/9
|6.10億
|-8%
|20%
|24/8
|5.10億
|15%
|106%
|24/7
|2.48億
|-27%
|-13%
|24/6
|2.84億
|10%
|-35%
|24/5
|4.34億
|96%
|-19%
華電網(6163-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為資訊應用整合服務及電信整合系統服務。網際網路建設服務及媒體應用服務。寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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