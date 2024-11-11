俄羅斯145架無人機夜襲烏克蘭 數量破紀錄

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-11 15:00

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烏克蘭總統澤倫斯基周日（10 日）表示，俄羅斯夜間向烏國出動 145 架無人機，打破烏克蘭戰爭爆發以來單次夜間襲擊數量的紀錄。

據《法新社》報導，澤倫斯基周日在社群平台發文：「俄羅斯昨晚出動 145 架『見證者』（Shahed）及其他攻擊型無人機，刷新歷史紀錄。」他呼籲西方國家夥伴加強軍援，以協助防衛空域。

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此外，俄羅斯莫斯科市長索比亞寧公布的消息顯示，周日俄軍防空系統已在莫斯科州累計擊落 32 架無人機。

社交網站上出現了無人機導致火災的影片，莫斯科州州長沃羅比約夫表示，無人機襲擊事件至少已造成 1 人受傷。2 棟建築起火。

據俄羅斯《衛星通訊社》周日報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，即將離任的美國總統拜登，可能會在剩下的 2 個月裡對俄羅斯做壞事。

扎哈羅娃說：「至於雙邊關係，我們必須明白，並作為現實主義者。美國總統選舉已結束。美國國內已確認。失敗者承認了勝利者，但他（川普）仍然需要上任。請不要忘記，即將離任的拜登，還有 2 個月的時間。在這段時間裡，他們可以做很多破壞性的事情。」

扎哈羅娃表示，美國準總統川普應當得到尊重，因為他做出過較為現實的評價。

扎哈羅娃說：「應當給予川普尊重，他說出了事實的真相。美國社會病了，他曾這麼說過。在選舉前，他的口號是『讓美國再次偉大』，而現在的口號是『讓美國再次健康』，意思是讓我們做些什麼，讓美國重新變得健康。這是更加現實的評價。在這樣的情況下，有必要以某種方式與這個國家合作。」