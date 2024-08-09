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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱(DBX-US)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對多寶箱(DBX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.14元上修至2.19元，其中最高估值2.25元，最低估值2.06元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.25(2.22)2.462.8
最低值2.06(2.06)2.12.32
平均值2.18(2.14)2.322.54
中位數2.19(2.14)2.332.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值25.52億26.48億27.49億
最低值25.37億25.72億25.99億
平均值25.45億25.99億26.77億
中位數25.45億25.93億26.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.13-0.620.851.521.31
營業收入16.61億19.14億21.58億23.25億25.02億

詳細資訊請看美股內頁：
多寶箱(DBX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDBX

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