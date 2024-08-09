鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱(DBX-US)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對多寶箱(DBX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.14元上修至2.19元，其中最高估值2.25元，最低估值2.06元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.25(2.22)
|2.46
|2.8
|最低值
|2.06(2.06)
|2.1
|2.32
|平均值
|2.18(2.14)
|2.32
|2.54
|中位數
|2.19(2.14)
|2.33
|2.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|25.52億
|26.48億
|27.49億
|最低值
|25.37億
|25.72億
|25.99億
|平均值
|25.45億
|25.99億
|26.77億
|中位數
|25.45億
|25.93億
|26.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.13
|-0.62
|0.85
|1.52
|1.31
|營業收入
|16.61億
|19.14億
|21.58億
|23.25億
|25.02億
詳細資訊請看美股內頁：
多寶箱(DBX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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