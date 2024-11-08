營收速報 - 國建(2501)10月營收10.82億元年增率高達70.05％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 18:15
今年1-10月累計營收為155.69億元，累計年增率54.43%。
最新價為24.65元，近5日股價下跌-4.27%，相關建材營造上漲0.36%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2110 張
- 外資買賣超：-2134 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+24 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|10.82億
|70%
|0%
|24/9
|10.82億
|44%
|17%
|24/8
|9.24億
|1%
|-15%
|24/7
|10.84億
|12%
|-28%
|24/6
|14.97億
|-42%
|32%
|24/5
|11.34億
|57%
|-34%
國建(2501-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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