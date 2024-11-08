鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至3.11元，預估目標價為262.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Insulet公司(PODD-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.04元上修至3.11元，其中最高估值5.01元，最低估值2.88元，預估目標價為262.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.01(5.08)
|4.48
|6.03
|6.53
|最低值
|2.88(2.88)
|3.46
|3.54
|5.89
|平均值
|3.41(3.67)
|3.89
|4.89
|6.33
|中位數
|3.11(3.04)
|3.85
|4.85
|6.46
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20.63億
|24.91億
|29.86億
|35.47億
|最低值
|19.98億
|23.20億
|26.98億
|31.33億
|平均值
|20.32億
|24.14億
|28.36億
|33.50億
|中位數
|20.27億
|24.09億
|28.23億
|33.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.19
|0.10
|0.24
|0.07
|2.94
|營業收入
|7.38億
|9.04億
|10.99億
|13.05億
|16.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Insulet公司(PODD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至3.23元，預估目標價為237.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-3.27元，預估目標價為132.45元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估上修至-4.49元，預估目標價為10.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至1.24元，預估目標價為101.00元
上一篇
下一篇