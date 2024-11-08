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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至3.11元，預估目標價為262.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Insulet公司(PODD-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.04元上修至3.11元，其中最高估值5.01元，最低估值2.88元，預估目標價為262.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.01(5.08)4.486.036.53
最低值2.88(2.88)3.463.545.89
平均值3.41(3.67)3.894.896.33
中位數3.11(3.04)3.854.856.46

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值20.63億24.91億29.86億35.47億
最低值19.98億23.20億26.98億31.33億
平均值20.32億24.14億28.36億33.50億
中位數20.27億24.09億28.23億33.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.190.100.240.072.94
營業收入7.38億9.04億10.99億13.05億16.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Insulet公司(PODD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPODD

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