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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至8.44元，預估目標價為450.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.24元上修至8.44元，其中最高估值8.97元，最低估值8.03元，預估目標價為450.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.97(8.93)10.513.2
最低值8.03(8)8.9810.27
平均值8.49(8.29)9.6111.47
中位數8.44(8.24)9.4911.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值70.62億89.39億111.07億
最低值67.32億76.31億86.90億
平均值68.86億81.69億97.26億
中位數69.09億81.17億96.25億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.662.002.634.276.58
營業收入24.11億23.18億29.48億43.81億58.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSANET

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