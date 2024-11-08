鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至8.44元，預估目標價為450.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.24元上修至8.44元，其中最高估值8.97元，最低估值8.03元，預估目標價為450.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8.97(8.93)
|10.5
|13.2
|最低值
|8.03(8)
|8.98
|10.27
|平均值
|8.49(8.29)
|9.61
|11.47
|中位數
|8.44(8.24)
|9.49
|11.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|70.62億
|89.39億
|111.07億
|最低值
|67.32億
|76.31億
|86.90億
|平均值
|68.86億
|81.69億
|97.26億
|中位數
|69.09億
|81.17億
|96.25億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.66
|2.00
|2.63
|4.27
|6.58
|營業收入
|24.11億
|23.18億
|29.48億
|43.81億
|58.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路ANET-US的目標價調升至425元，幅度約9.68%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-3.27元，預估目標價為132.45元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估上修至-4.49元，預估目標價為10.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至3.11元，預估目標價為262.00元
上一篇
下一篇