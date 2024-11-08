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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估上修至0.36元，預估目標價為3.27元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.36元，其中最高估值0.39元，最低估值0.32元，預估目標價為3.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.39(0.39)0.410.530.56
最低值0.32(0.28)0.30.410.42
平均值0.36(0.35)0.360.460.48
中位數0.36(0.36)0.370.470.46

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值239.87億252.26億269.31億267.74億
最低值218.92億227.35億236.73億261.56億
平均值228.57億239.76億254.82億264.53億
中位數222.38億237.69億252.45億264.29億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.180.060.410.360.38
營業收入630.47億437.51億577.86億293.29億682.92億

詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYG

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