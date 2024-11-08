鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估上修至0.36元，預估目標價為3.27元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.36元，其中最高估值0.39元，最低估值0.32元，預估目標價為3.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.39(0.39)
|0.41
|0.53
|0.56
|最低值
|0.32(0.28)
|0.3
|0.41
|0.42
|平均值
|0.36(0.35)
|0.36
|0.46
|0.48
|中位數
|0.36(0.36)
|0.37
|0.47
|0.46
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|239.87億
|252.26億
|269.31億
|267.74億
|最低值
|218.92億
|227.35億
|236.73億
|261.56億
|平均值
|228.57億
|239.76億
|254.82億
|264.53億
|中位數
|222.38億
|237.69億
|252.45億
|264.29億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.18
|0.06
|0.41
|0.36
|0.38
|營業收入
|630.47億
|437.51億
|577.86億
|293.29億
|682.92億
詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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