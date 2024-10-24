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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為3.27元

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 00:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.35元上修至0.35元，其中最高估值0.39元，最低估值0.27元，預估目標價為3.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.39(0.39)0.420.550.56
最低值0.27(0.27)0.30.360.42
平均值0.35(0.35)0.370.460.48
中位數0.35(0.35)0.380.470.46

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值245.00億255.66億273.12億264.18億
最低值217.83億224.21億233.44億261.59億
平均值228.49億239.22億253.78億262.57億
中位數222.68億236.77億250.19億261.94億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.180.060.410.360.38
營業收入630.47億437.51億577.86億293.29億682.92億

詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYG

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