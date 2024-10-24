鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為3.27元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 00:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.35元上修至0.35元，其中最高估值0.39元，最低估值0.27元，預估目標價為3.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.39(0.39)
|0.42
|0.55
|0.56
|最低值
|0.27(0.27)
|0.3
|0.36
|0.42
|平均值
|0.35(0.35)
|0.37
|0.46
|0.48
|中位數
|0.35(0.35)
|0.38
|0.47
|0.46
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|245.00億
|255.66億
|273.12億
|264.18億
|最低值
|217.83億
|224.21億
|233.44億
|261.59億
|平均值
|228.49億
|239.22億
|253.78億
|262.57億
|中位數
|222.68億
|236.77億
|250.19億
|261.94億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.18
|0.06
|0.41
|0.36
|0.38
|營業收入
|630.47億
|437.51億
|577.86億
|293.29億
|682.92億
詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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