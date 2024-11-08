營收速報 - 谷崧(3607)10月營收3.07億元年增率高達39.31％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 15:16
今年1-10月累計營收為25.30億元，累計年增率16.91%。
最新價為20.55元，近5日股價下跌-3.07%，相關零組件業上漲1.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+172 張
- 外資買賣超：+155 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+17 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|3.07億
|39%
|13%
|24/9
|2.70億
|23%
|-6%
|24/8
|2.88億
|11%
|-2%
|24/7
|2.93億
|40%
|-2%
|24/6
|3.00億
|63%
|15%
|24/5
|2.62億
|33%
|19%
谷崧(3607-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種模具、金屬零件之製造加工及買賣。各種塑膠成型製品及其零件之製造加工及買賣。各種電子、電機及其零件之開發製造加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇