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鉅亨速報

營收速報 - 谷崧(3607)10月營收3.07億元年增率高達39.31％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 15:16


谷崧(3607-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣3.07億元，年增率39.31%，月增率13.49%。

今年1-10月累計營收為25.30億元，累計年增率16.91%。

最新價為20.55元，近5日股價下跌-3.07%，相關零組件業上漲1.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+172 張
  • 外資買賣超：+155 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+17 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 3.07億 39% 13%
24/9 2.70億 23% -6%
24/8 2.88億 11% -2%
24/7 2.93億 40% -2%
24/6 3.00億 63% 15%
24/5 2.62億 33% 19%

谷崧(3607-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種模具、金屬零件之製造加工及買賣。各種塑膠成型製品及其零件之製造加工及買賣。各種電子、電機及其零件之開發製造加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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