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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dynatrace Inc(DT-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Dynatrace Inc(DT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.32元，其中最高估值1.34元，最低估值1.27元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.34(1.33)1.611.91.83
最低值1.27(1.27)1.41.611.83
平均值1.3(1.28)1.491.731.83
中位數1.32(1.28)1.491.741.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.77億19.61億23.61億22.16億
最低值16.50億18.83億19.21億22.16億
平均值16.63億19.20億22.09億22.16億
中位數16.70億19.22億22.22億22.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.580.260.180.370.52
營業收入5.46億7.04億9.29億11.59億14.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Dynatrace Inc(DT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDT

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