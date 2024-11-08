鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dynatrace Inc(DT-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為62.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Dynatrace Inc(DT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.32元，其中最高估值1.34元，最低估值1.27元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.34(1.33)
|1.61
|1.9
|1.83
|最低值
|1.27(1.27)
|1.4
|1.61
|1.83
|平均值
|1.3(1.28)
|1.49
|1.73
|1.83
|中位數
|1.32(1.28)
|1.49
|1.74
|1.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.77億
|19.61億
|23.61億
|22.16億
|最低值
|16.50億
|18.83億
|19.21億
|22.16億
|平均值
|16.63億
|19.20億
|22.09億
|22.16億
|中位數
|16.70億
|19.22億
|22.22億
|22.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.58
|0.26
|0.18
|0.37
|0.52
|營業收入
|5.46億
|7.04億
|9.29億
|11.59億
|14.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Dynatrace Inc(DT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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