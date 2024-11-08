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鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏利金融MFC-US的目標價調升至33.54元，幅度約7.49%

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對宏利金融(MFC-US)提出目標價估值：中位數由31.2元上修至33.54元，調升幅度7.49%。其中最高估值36.06元，最低估值26.68元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予宏利金融評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀1位。

宏利金融今(8日)收盤價為32.29元。近5日股價上漲7.49%，標普指數上漲4.69%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MFC市場預估目標價

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