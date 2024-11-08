網易遊戲陷貪腐風波 多名高層被帶走調查

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-08 10:00

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《鳳凰網科技》周四（7 日）爆料，近日網易遊戲內部嚴查貪腐，涉及營銷線多名高層，網易遊戲市場部總經理向某等人已被帶走調查。

「事件還處於初期，結果出來還需要一段時間」，一位網易內部員工表示，「營銷部門很大，旗下有渠道中心、市場部多個部門」。

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公開訊息顯示，向某 2008 年自復旦大學畢業， 2013 年進入網易，曾負責手遊《荒野行動 Plus》、《我的世界》、《決戰！平安京》等產品營銷工作。

另一位網易員工表示，近年來網易內部已在嚴查貪腐，特別是針對「利用職務便利收受供應商賄賂」等情況展開過多起調查，通常會連同外部供應商一起。「之前公司內還會針對典型案例進行全集團通報」。

另據《第一財經》報導，一張關於網易遊戲內部嚴查貪腐，涉及營銷線多名高層的聊天紀錄周四在網上流傳。該截圖顯示，向某等人已被帶走調查，涉案合約金額大概在人民幣 20 億元的規模。

網傳此次被帶走調查的人，包括渠道中心的金某、市場部的吳某、向某、張某等 5 位高層。

一位長期服務於遊戲行業的廣告行業人士說，廣告代理商為遊戲產品做的事情，可能涉及很多鏈條。從上線之初到預熱，再到市場調查、媒體投放，都會有深度合作。即使遊戲公司有「自投」團隊，也會和代理商密切合作，完成遊戲推廣等工作。這一過程涉及的合作和付款周期都較為漫長，或許為貪腐提供了更多空間。