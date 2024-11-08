鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估下修至3.28元，預估目標價為141.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 02:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.33元下修至3.28元，其中最高估值3.46元，最低估值2.59元，預估目標價為141.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.46(3.46)
|4.36
|5.52
|5.22
|最低值
|2.59(2.59)
|3.09
|3.71
|4.26
|平均值
|3.2(3.22)
|3.92
|4.43
|4.63
|中位數
|3.28(3.33)
|4.09
|4.29
|4.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.93億
|14.38億
|18.69億
|17.38億
|最低值
|10.29億
|11.25億
|13.59億
|13.21億
|平均值
|11.18億
|13.01億
|14.80億
|15.30億
|中位數
|11.28億
|13.27億
|13.79億
|15.30億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.83
|1.71
|3.84
|3.66
|-2.43
|營業收入
|8.44億
|10.14億
|13.00億
|13.17億
|12.19億
詳細資訊請看美股內頁：
蘭克-內華達(FNV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CVS保健(CVS-US)EPS預估下修至6.23元，預估目標價為66.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估下修至36.38元，預估目標價為2,400.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至0.81元，預估目標價為25.14元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：ANSYS公司(ANSS-US)EPS預估上修至10.14元，預估目標價為360.00元
上一篇
下一篇