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鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估下修至3.28元，預估目標價為141.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 02:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.33元下修至3.28元，其中最高估值3.46元，最低估值2.59元，預估目標價為141.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.46(3.46)4.365.525.22
最低值2.59(2.59)3.093.714.26
平均值3.2(3.22)3.924.434.63
中位數3.28(3.33)4.094.294.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.93億14.38億18.69億17.38億
最低值10.29億11.25億13.59億13.21億
平均值11.18億13.01億14.80億15.30億
中位數11.28億13.27億13.79億15.30億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.831.713.843.66-2.43
營業收入8.44億10.14億13.00億13.17億12.19億

詳細資訊請看美股內頁：
蘭克-內華達(FNV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFNV

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