營收速報 - 技嘉(2376)10月營收257.72億元年增率高達53.72％
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 17:32
今年1-10月累計營收為2,252.92億元，累計年增率108.35%。
最新價為304.5元，近5日股價上漲15.87%，相關電腦週邊上漲5.01%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+23399 張
- 外資買賣超：+17380 張
- 投信買賣超：+5143 張
- 自營商買賣超：+876 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|257.72億
|54%
|-4%
|24/9
|267.36億
|64%
|8%
|24/6
|229.32億
|138%
|2%
|24/5
|224.77億
|137%
|-21%
|24/4
|285.24億
|291%
|18%
|24/3
|242.53億
|149%
|74%
技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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