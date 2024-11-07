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鉅亨速報

營收速報 - 矽統(2363)10月營收1.41億元年增率高達1010.47％

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 17:32


矽統(2363-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣1.41億元，年增率1010.47%，月增率-20.49%。

今年1-10月累計營收為4.38億元，累計年增率165.89%。

最新價為78.6元，近5日股價下跌-0.13%，相關半導體業上漲2.42%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+686 張
  • 外資買賣超：+568 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+119 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 1.41億 1010% -20%
24/9 1.77億 229% 716%
24/8 2,168萬 11% 53%
24/7 1,415萬 77% -20%
24/6 1,776萬 49% 12%
24/5 1,589萬 14% -4%

矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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