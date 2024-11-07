營收速報 - 矽統(2363)10月營收1.41億元年增率高達1010.47％
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 17:32
今年1-10月累計營收為4.38億元，累計年增率165.89%。
最新價為78.6元，近5日股價下跌-0.13%，相關半導體業上漲2.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+686 張
- 外資買賣超：+568 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+119 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|1.41億
|1010%
|-20%
|24/9
|1.77億
|229%
|716%
|24/8
|2,168萬
|11%
|53%
|24/7
|1,415萬
|77%
|-20%
|24/6
|1,776萬
|49%
|12%
|24/5
|1,589萬
|14%
|-4%
矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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