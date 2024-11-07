美國總統大選開票中！共和黨要全面執政？14檔川普概念股一次看！

鉅亨研報 2024-11-07 16:00

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一、盤勢焦點－美國總統大選川普勝

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根據經驗美元指數破百後僅一個月急升至 105，通常這樣的情況下美股表現會比亞股好。

根據歷史統計，美國總統大選年，選後 11、12 月的台、美股表現不錯，投資人可以留意投資機會。

二、川普任期大漲股

在關稅、經濟議題上，川普候選人曾多次提出台灣需要交保護費、偷走美國晶片工作，並提出要提高關稅讓業者乖乖去設廠等言論。未來台灣和美國之間的合作關係將考驗各公司及政府的智慧。

資料來源: 永豐金證券 豐雲學堂

隨著行情已進入 11 月，投資人可以開始來留意投資機會。那該從哪些股票留意呢？這次我們就從川普任期大漲股看起！