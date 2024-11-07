美國總統大選開票中！共和黨要全面執政？14檔川普概念股一次看！
鉅亨研報 2024-11-07 16:00
一、盤勢焦點－美國總統大選川普勝
根據經驗美元指數破百後僅一個月急升至 105，通常這樣的情況下美股表現會比亞股好。
根據歷史統計，美國總統大選年，選後 11、12 月的台、美股表現不錯，投資人可以留意投資機會。
■ 延伸閱讀：量化交易懶人包 一文搞懂量化交易是什麼?
■ 延伸閱讀推：量化交易是什麼? 如何自學? 不用寫程式也能做量化?
二、川普任期大漲股
在關稅、經濟議題上，川普候選人曾多次提出台灣需要交保護費、偷走美國晶片工作，並提出要提高關稅讓業者乖乖去設廠等言論。未來台灣和美國之間的合作關係將考驗各公司及政府的智慧。
過去一個月來行情很悶，但根據統計，美國總統大選年的 11、12 月，台美股表現較佳！(延伸閱讀： 10 月行情超難做！總統大選年的 10 月總是如此？快來看看 10 月的統計數據吧！最後附上 10 檔多頭高週轉績優生！)
加權指數在總統選舉年各月份漲跌表現：
隨著行情已進入 11 月，投資人可以開始來留意投資機會。那該從哪些股票留意呢？這次我們就從川普任期大漲股看起！
三、川普任期大漲股－大戶投 APP 看更多選股
(本文取自: 美國總統大選開票中！共和黨要全面執政？14 檔川普概念股一次看！)
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【美國大選】一文整理川普勝選的受惠及受害產業、及其政策對未來股債匯市影響
- 【好康逗相報】2025投資趨勢大揭秘，觀看直播抽AirPods！
- 【美國大選直播】川、賀錦麗誰是下任總統？豐雲學堂即時直播解析報你知！
- 【旅展覽人包】2024 ITF台北國際旅展落幕！各大航空、旅行社優惠方案特色一文帶你看！
上一篇
下一篇