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美國總統大選開票中！共和黨要全面執政？14檔川普概念股一次看！

鉅亨研報 2024-11-07 16:00

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美國總統大選開票中！共和黨要全面執政？14檔川普概念股一次看！(圖:shutterstock)

一、盤勢焦點－美國總統大選川普勝

川普勝選，美元瞬間走強，非美貨幣走弱。台幣走貶，日圓也貶至八月以來新低位置，整體亞幣偏弱。


根據經驗美元指數破百後僅一個月急升至 105，通常這樣的情況下美股表現會比亞股好。

根據歷史統計，美國總統大選年，選後 11、12 月的台、美股表現不錯，投資人可以留意投資機會。

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二、川普任期大漲股

在關稅、經濟議題上，川普候選人曾多次提出台灣需要交保護費、偷走美國晶片工作，並提出要提高關稅讓業者乖乖去設廠等言論。未來台灣和美國之間的合作關係將考驗各公司及政府的智慧。

過去一個月來行情很悶，但根據統計，美國總統大選年的 11、12 月，台美股表現較佳！(延伸閱讀： 10 月行情超難做！總統大選年的 10 月總是如此？快來看看 10 月的統計數據吧！最後附上 10 檔多頭高週轉績優生！)

加權指數在總統選舉年各月份漲跌表現：

資料來源:永豐金證券 豐雲學堂
資料來源: 永豐金證券 豐雲學堂

隨著行情已進入 11 月，投資人可以開始來留意投資機會。那該從哪些股票留意呢？這次我們就從川普任期大漲股看起！

三、川普任期大漲股－大戶投 APP 看更多選股

(本文取自: 美國總統大選開票中！共和黨要全面執政？14 檔川普概念股一次看！)

 

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