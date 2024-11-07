〈TSIA年會〉政府設立保稅區吸引外商來台 目前已有數家有興趣

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-11-07 16:15

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台灣半導體產業協會 (TSIA) 理事長侯永清今 (7) 日受訪指出，台灣半導體在製造與封測上使用眾多外商的設備及材料等，為讓產業運作的更有效率，政府也祭出鼓勵政策，如保稅區等，吸引外商來台投資，目前已經有數家業者有興趣，對台灣整體產業發展是好事，可望達成雙贏。

侯永清說，外商設備及材料多透過國外進口，除了交期較長，成本也會較高，為讓產業運作更有效率，外商能夠藉由政府的鼓勵措施，來台設立維修中心、物流中心，甚至是營運中心或研發中心，有助台灣半導體產業做得更強、更有效率。

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侯永清說，目前政府已有提出一些方案，譬如保稅區或其他方案，鼓勵廠商能夠到臺灣來，將外商變成臺灣半導體生態鏈的一部分，對外商或對臺灣半導體產業是雙贏的方法，現階段已經有看到幾家業者有興趣，並正跟政府詳談。

針對台灣近年發展綠能腳步緩慢，侯永清說，協會需求還是以綠電為主，協會期望在 2050 年做到淨零排放，要達到這個目標，需要政府支持綠能，期望政府配合產業發展腳步，過去數月，協會也已向政府提出對未來 20 年綠能的需求，政府也正準備綠能方案，會持續與政府合作，觀察政府執行上是不是能夠達到協會的期待。