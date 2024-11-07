震盪果然結束，有未來有營收有題材的個股，就是【財富自由】
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:00
美國大選結束，不確定因素消除，美股直接噴出，多方趨勢；台股一如預期震盪結束，站上所有均線，多方控盤，現在就是偏多操作，佈局有未來有營收有題材的個股，就能簡單獲利。
大華國際投顧蘇建豐表示，AI 產業趨勢還是成長，AI 伺服器要開始放量出貨，消費性電子產品營運漸漸回溫，股價位階低的 AI 族群，還有 IC 設計族群，可以持續留意，當然還有龍哥一直分享的集團作帳，鴻海集團，東元集團，金仁寶集團等，鴻海 (2317-TW)，建漢(3062-TW)，富鼎(8261-TW)，金寶(2312-TW)，廣達(2382-TW)，緯創(3231-TW)，技嘉(2376-TW)，奇鋐(3017-TW)，川湖(2059-TW)，世芯 - KY(3661-TW)，創意(3443-TW)，力旺(3529-TW)，晶心科(6533-TW)，祥碩(5269-TW)，新唐(4919-TW)，原相(3227-TW)，瑞昱(2379-TW) 等；資金聚焦矽光子，不過漲幅偏大，不建議過度追價，拉回才介入，聯亞 (3081-TW)，環宇 - KY(4991-TW)，聯光通(4903-TW)，創威(6530-TW)，聯鈞(3450-TW)，光聖(6442-TW) 等。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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