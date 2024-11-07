鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:00

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美國大選結束，不確定因素消除，美股直接噴出，多方趨勢；台股一如預期震盪結束，站上所有均線，多方控盤，現在就是偏多操作，佈局有未來有營收有題材的個股，就能簡單獲利。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

震盪果然結束，有未來有營收有題材的個股，就是【財富自由】

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