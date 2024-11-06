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鉅亨速報 - Factset 最新調查：塞拉尼斯(CE-US)EPS預估下修至10.11元，預估目標價為138.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對塞拉尼斯(CE-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.27元下修至10.11元，其中最高估值10.52元，最低估值8.13元，預估目標價為138.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.52(10.55)1314.76
最低值8.13(9.89)9.0510.15
平均值9.52(10.25)11.5313.2
中位數10.11(10.27)11.9613.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值110.25億116.00億120.82億
最低值101.59億101.70億106.15億
平均值104.98億109.47億114.26億
中位數105.08億109.96億113.84億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.8416.7516.8617.3417.92
營業收入62.97億56.55億85.37億96.73億109.40億

詳細資訊請看美股內頁：
塞拉尼斯(CE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSCE

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