鉅亨速報 - Factset 最新調查：塞拉尼斯(CE-US)EPS預估下修至10.11元，預估目標價為138.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對塞拉尼斯(CE-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.27元下修至10.11元，其中最高估值10.52元，最低估值8.13元，預估目標價為138.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.52(10.55)
|13
|14.76
|最低值
|8.13(9.89)
|9.05
|10.15
|平均值
|9.52(10.25)
|11.53
|13.2
|中位數
|10.11(10.27)
|11.96
|13.42
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|110.25億
|116.00億
|120.82億
|最低值
|101.59億
|101.70億
|106.15億
|平均值
|104.98億
|109.47億
|114.26億
|中位數
|105.08億
|109.96億
|113.84億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.84
|16.75
|16.86
|17.34
|17.92
|營業收入
|62.97億
|56.55億
|85.37億
|96.73億
|109.40億
詳細資訊請看美股內頁：
塞拉尼斯(CE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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