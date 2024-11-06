盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.19%，報385.29美元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 23:03
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間06日22:36股價上漲19美元，報385.29美元，漲幅5.19%，成交量244,431（股），盤中最高價385.29美元、最低價376.00美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.17%
- 近 1 月：+5.48%
- 近 3 月：+22.75%
- 近 6 月：+21.91%
- 今年以來：+22.46%
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