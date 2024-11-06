廣越Q3純益季增8成 EPS 3.78元 Q4接單回溫淡季不淡
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-06 21:30
羽絨衣成衣代工大廠廣越 (4438-TW) 今 (6) 日公告第三季財報，稅後純益 3.9 億元，季增 82%、年減 39.9%，每股純益 3.78 元；累計前三季稅後純益 4.88 億元，年減 43.1%，每股純益 4.73 元。
廣越表示，下半年起營運已自谷底復甦，第三季起出貨暢旺，訂單回溫，惟新台幣兌美元匯率走升，認列兌換損失約 0.4 億元，影響獲利表現。不過，第四季訂單回溫走強，可望淡季不淡，看好業績表現。
展望明年，廣越認為，成衣本業前景仍看好，戶外品牌客戶訂單需求強勁，且過去兩年全球景氣下滑，終端消費需求疲軟，使成衣產業供應鏈重整，汰弱留強，具競爭優勢的廠商，訂單在景氣反轉復甦之際能迅速回溫。
廣越第三季營收 65.84 億元，季增 59.3%、年增 1.1%；毛利率 15.2%，季減 1.3 個百分點、年減 0.9 個百分點；營業利益 5.52 億元，季增 93.6%、年減 12.2%；營益率 8.4%，季增 1.5 個百分點、年減 1.3 個百分點。
累計廣越前三季營收 130.84 億元，年減 6%、毛利率 14.2%，年減 1.8 個百分點、營業利益 6.43 億元，年減 38.9%、營益率 4.9%，年減 2.7 個百分點。
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