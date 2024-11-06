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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為127.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 18:11


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.89元下修至1.31元，其中最高估值2.87元，最低估值-0.11元，預估目標價為127.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.87(3.84)8.9913.05
最低值-0.113.215.05
平均值1.42(1.93)6.5110.03
中位數1.31(1.89)6.2212.31

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值35,031,00046,358,00056,222,550
最低值32,238,00037,271,00043,002,130
平均值33,480,44041,385,94049,595,660
中位數33,266,45041,025,50050,467,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS930.0516.385.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		42,252,57864,646,83652,228,45738,512,743

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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