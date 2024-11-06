鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為127.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 18:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.89元下修至1.31元，其中最高估值2.87元，最低估值-0.11元，預估目標價為127.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.87(3.84)
|8.99
|13.05
|最低值
|-0.11
|3.21
|5.05
|平均值
|1.42(1.93)
|6.51
|10.03
|中位數
|1.31(1.89)
|6.22
|12.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|35,031,000
|46,358,000
|56,222,550
|最低值
|32,238,000
|37,271,000
|43,002,130
|平均值
|33,480,440
|41,385,940
|49,595,660
|中位數
|33,266,450
|41,025,500
|50,467,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9
|30.05
|16.38
|5.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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