營收速報 - 映興(3597)10月營收7,929萬元年增率高達103.14％
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15
今年1-10月累計營收為5.74億元，累計年增率10.16%。
最新價為33.55元，近5日股價下跌-2.19%，相關電子零組件類指數下跌-1.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+224 張
- 外資買賣超：+224 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|7,929萬
|103%
|8%
|24/9
|7,320萬
|61%
|8%
|24/8
|6,765萬
|36%
|8%
|24/7
|6,243萬
|16%
|21%
|24/6
|5,180萬
|-7%
|1%
|24/5
|5,119萬
|3%
|-6%
映興(3597-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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