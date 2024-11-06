search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 映興(3597)10月營收7,929萬元年增率高達103.14％

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15


映興(3597-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣7,929萬元，年增率103.14%，月增率8.32%。

今年1-10月累計營收為5.74億元，累計年增率10.16%。

最新價為33.55元，近5日股價下跌-2.19%，相關電子零組件類指數下跌-1.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+224 張
  • 外資買賣超：+224 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 7,929萬 103% 8%
24/9 7,320萬 61% 8%
24/8 6,765萬 36% 8%
24/7 6,243萬 16% 21%
24/6 5,180萬 -7% 1%
24/5 5,119萬 3% -6%

映興(3597-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收映興

相關行情

台股首頁我要存股
映興33.550.15%
美元/台幣32.1750.65%

延伸閱讀


Empty