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鉅亨速報

營收速報 - 鈊象(3293)10月營收16.80億元年增率高達36.48％

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:30


鈊象(3293-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣16.80億元，年增率36.48%，月增率6.24%。

今年1-10月累計營收為151.31億元，累計年增率30.25%。

最新價為1050元，近5日股價下跌-3.3%，相關文化創意產業指數下跌-2.83%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-601 張
  • 外資買賣超：-910 張
  • 投信買賣超：+234 張
  • 自營商買賣超：+75 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 16.80億 36% 6%
24/9 15.82億 31% -1%
24/8 16.02億 30% 6%
24/7 15.15億 32% -3%
24/6 15.54億 33% -1%
24/5 15.72億 36% 9%

鈊象(3293-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為玩具娛樂用品批發零售業、電子材料零組件製造批發零售業。資訊軟體服務批發零售業、事務機器設備製造批發零售業、國際貿易。電子資訊供應服務業、玩具製造業、資料儲存及處理設備製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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