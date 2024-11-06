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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至6.63元，預估目標價為146元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 14:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.59元上修至6.63元，其中最高估值7.56元，最低估值6.02元，預估目標價為146元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.56(7.56)9.0510.96
最低值6.02(5.78)7.568.74
平均值6.64(6.57)8.379.91
中位數6.63(6.59)8.339.92

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,033,888,8601,273,528,0001,456,473,000
最低值994,160,0001,025,297,0001,240,140,000
平均值1,022,149,9401,180,585,2901,351,077,400
中位數1,029,501,0001,179,442,3201,347,345,100

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.084.013.763.1
營業收入
(單位：新台幣千元)		867,057,007984,619,156862,082,848845,011,844

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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