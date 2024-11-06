鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至6.63元，預估目標價為146元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 14:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.59元上修至6.63元，其中最高估值7.56元，最低估值6.02元，預估目標價為146元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.56(7.56)
|9.05
|10.96
|最低值
|6.02(5.78)
|7.56
|8.74
|平均值
|6.64(6.57)
|8.37
|9.91
|中位數
|6.63(6.59)
|8.33
|9.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,033,888,860
|1,273,528,000
|1,456,473,000
|最低值
|994,160,000
|1,025,297,000
|1,240,140,000
|平均值
|1,022,149,940
|1,180,585,290
|1,351,077,400
|中位數
|1,029,501,000
|1,179,442,320
|1,347,345,100
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.08
|4.01
|3.76
|3.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
|845,011,844
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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