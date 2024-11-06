共信-KY新增高雄榮總基地 加速完成肝癌新藥二期臨床

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-06 11:20

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共信 - KY(6617-TW) 旗下 PTS 抗癌新藥目前正在台灣收案中，為加速完成肝癌二期臨床試驗，今 (6) 日宣布新增高雄榮總為 PTS 肝癌二期臨床基地，臨床基地從 3 家醫院增加成 4 家醫院，還有台大醫院、台北榮民總醫院，以及北醫附設醫院。

共信 - KY 為加速完成肝癌二期臨床試驗，鎖定動脈栓塞治療失敗，且未達標靶藥治療標準的肝癌患者，預計收案 26 人，因此收到高雄榮總同意新增為 PTS 肝癌二期臨床基地後，希望透過更多醫師推介，早日達成臨床病人數。

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共信 - KY 指出，台灣每年約有 1.1 萬人被診斷罹患肝癌，其中有 7700 人因肝癌死亡，高居癌症發生率第 3 名，以及死亡率第 2 名，除威脅國人健康，對醫療體系也是一大挑戰。