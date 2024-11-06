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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vaxcyte Inc(PCVX-US)EPS預估上修至-4.25元，預估目標價為153.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 10:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Vaxcyte Inc(PCVX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.36元上修至-4.25元，其中最高估值-3.16元，最低估值-5.1元，預估目標價為153.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.16(-3.16)-3.81-4.04-3.52
最低值-5.1(-5.1)-5.4-5.7-6.78
平均值-4.16(-4.26)-4.63-4.93-5.34
中位數-4.25(-4.36)-4.64-4.97-5.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.000.001.50億1.50億
最低值0.000.000.000.00
平均值0.000.002,500萬4,200萬
中位數0.000.000.000.00

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.03-3.02-1.93-3.44-4.14
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Vaxcyte Inc(PCVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPCVX

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