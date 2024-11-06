鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vaxcyte Inc(PCVX-US)EPS預估上修至-4.25元，預估目標價為153.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 10:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Vaxcyte Inc(PCVX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.36元上修至-4.25元，其中最高估值-3.16元，最低估值-5.1元，預估目標價為153.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.16(-3.16)
|-3.81
|-4.04
|-3.52
|最低值
|-5.1(-5.1)
|-5.4
|-5.7
|-6.78
|平均值
|-4.16(-4.26)
|-4.63
|-4.93
|-5.34
|中位數
|-4.25(-4.36)
|-4.64
|-4.97
|-5.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.00
|0.00
|1.50億
|1.50億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|平均值
|0.00
|0.00
|2,500萬
|4,200萬
|中位數
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.03
|-3.02
|-1.93
|-3.44
|-4.14
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Vaxcyte Inc(PCVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vaxcyte Inc(PCVX-US)EPS預估下修至-4.07元，預估目標價為101.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vaxcyte IncPCVX-US的目標價調升至106元，幅度約4.95%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vaxcyte IncPCVX-US的目標價調升至153元，幅度約9.29%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Freshpet Inc(FRPT-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為170.00元
上一篇
下一篇