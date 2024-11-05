盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報5024.47點
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 23:03
截至台北時間05日10:48，費城半導體上漲50.47點（或1.01%），暫報5024.47點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.56%
- 近 1 月：-4.47%
- 近 3 月：+7.95%
- 近 6 月：+5.47%
- 今年以來：+19.12%
焦點個股
費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領漲。格羅方德(GFS-US)上漲10.55%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.81%；台積電(TSM-US)上漲2.65%；科林研發(LRCX-US)上漲2.4%；博通(AVGO-US)上漲2.22%。
部分成分股表現相對疲軟，恩智浦半導體(NXPI-US)下跌6.43%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌5.88%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌3.84%；亞德諾(ADI-US)下跌2.79%；德州儀器(TXN-US)下跌0.54%。
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