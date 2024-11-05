search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報5024.47點

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 23:03


截至台北時間05日10:48，費城半導體上漲50.47點（或1.01%），暫報5024.47點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.56%
  • 近 1 月：-4.47%
  • 近 3 月：+7.95%
  • 近 6 月：+5.47%
  • 今年以來：+19.12%

焦點個股


費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領漲。格羅方德(GFS-US)上漲10.55%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.81%；台積電(TSM-US)上漲2.65%；科林研發(LRCX-US)上漲2.4%；博通(AVGO-US)上漲2.22%。

部分成分股表現相對疲軟，恩智浦半導體(NXPI-US)下跌6.43%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌5.88%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌3.84%；亞德諾(ADI-US)下跌2.79%；德州儀器(TXN-US)下跌0.54%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體5035.3841.23%
格羅方德38.727.53%
邁威爾科技86.792.86%
台積電196.53132.60%
科林研發76.222.76%
博通173.793.11%
恩智浦半導體222.3-6.16%
凌雲邏輯103.92-6.07%
萊迪思半導體49.717-4.19%
亞德諾217.845-2.83%
德州儀器203.025-0.31%

延伸閱讀


Empty